В Киевской области задержали опасного преступника-француза

Иностранец был осужден к семи годам лишения свободы за хищение у европейских компаний 200 миллионов евро

Сотрудники СБУ задержали в Киевской области гражданина Франции, причастного к совершению особо тяжких преступлений на территории Европейского Союза.

Преступник был осужден французским судом к семи годам лишения свободы за хищение у европейских компаний 200 млн. евро. Мужчина более пяти лет скрывался от правосудия в разных странах Европы.

"Разыскиваемый три дня назад прибыл на территорию нашей страны. Вместе с французом был задержан другой иностранец, оказавшийся одним из участников организованной группировки и находившийся в международном розыске за совершенные на территории ЕС преступления", – сообщает пресс-служба СБУ.

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Материалы дела переданы в органы прокуратуры для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, а также выдачи двух разыскиваемых Интерполом и Европолом в руки Национальной полиции и жандармерии Республики Франция.

Ранее сообщалось, что одесские пограничники "взяли" гражданина Молдовы, которого искали правоохранители Испании и Португалии.