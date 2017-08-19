В Киевской области задержали опасного преступника-француза

Вчера, 15:44

Иностранец был  осужден к семи годам лишения свободы за хищение у европейских компаний 200  миллионов евро


Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ

Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ

Во время задержания. Фото: пресс-служба СБУ

Сотрудники СБУ задержали в Киевской области гражданина Франции, причастного к совершению особо тяжких преступлений на территории Европейского Союза.

Преступник был осужден французским судом к семи годам лишения свободы за хищение у европейских компаний 200 млн. евро. Мужчина более пяти лет скрывался от правосудия в разных странах Европы.

"Разыскиваемый три дня назад прибыл на территорию нашей страны. Вместе с французом был задержан другой иностранец, оказавшийся одним из участников организованной группировки и находившийся в международном розыске за совершенные на территории  ЕС преступления", – сообщает пресс-служба СБУ.

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Материалы дела переданы в органы прокуратуры для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, а также выдачи двух разыскиваемых Интерполом и Европолом в руки Национальной полиции и жандармерии Республики Франция.

Ранее сообщалось, что одесские пограничники "взяли" гражданина Молдовы, которого искали правоохранители Испании и Португалии.
Киев, видео, Франция, сбу, ЕС, розыск
Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

Сегодня

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