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Киевлян возмутила снежная каша под главной елкой страны (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7877/48_main.1484237008.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/48_tn.1484237008.jpg Коммуналка Слякоть пачкает обувь и заставляет краснеть перед гостями города  

Киевлян возмутила снежная каша под главной елкой страны (фото)

Сегодня, 18:02

Слякоть пачкает обувь и заставляет краснеть перед гостями города

 

Киевляне возмущены грязью на Софийской площади, где установлена главная елка страны. "На площади горы неубранного снега, снежная каша мочит и пачкает обувь. Я сегодня показала гостям Киева Софийскую площадь. Такого позора я еще никогда не испытывала. Сколько живу в Киеве, но такой грязной Софийскую площадь и прилегающие к ней кварталы я еще в своей жизни не видела", – негодует Лилия Петровна.

Организаторы праздника проблему признают, но заверяют, что уже сегодня снег весь вывезли. "Было очень много снега из-за обильных осадков. По ночам мы сгребали его в кучи. В данный момент на площади работает пять погрузчиков и шесть машин, которые вывозят снег с новогоднего городка", – заверил нас Игорь Добрукций, президент Folk Ukraine.

Он добавляет, что стараются делать все возможное, чтобы людям было комфортно у главной елки страны. "У нас подписан договор с коммунальными службами, кроме того, мы привлекли к этой работе и частные компании. И думаю, в пятницу, субботу и воскресенье, когда пройдут заключительные концерты, на Софийской и Михайловской площадях будет чисто и комфортно", – говорит Добруцкий.
елка, снег, каша, грязь, организаторы, новогодняя елка, Добруцкий, слякоть
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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