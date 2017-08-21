На Контрактовой площади в Киеве снесли еще одно кафе

На Контрактовой площади в Киеве идет подготовка к масштабной реконструкции сквера №3 (участок находится возле входа в метро и трамвайных остановок). Его уже оградили забором, а в конце прошлой недели сотрудники городских служб полностью снесли здесь еще одно крупное кафе и несколько оставшихся незаконных МАФов. В выходные рабочие вывозили остатки демонтированных конструкций.

"Во время реконструкции территорию сквера озеленят. В нем будут установлены новые лавочки, сделано декоративное освещение и дорожки из брусчатки. У киевлян появится еще одно новое публичное пространство", — рассказали в Подольской райадминистрации.

Напомним, в середине мая на Контрактовой был демонтирован ресторан воле фонтана "Самсон", а с 1 августа часть площади и кусок прилегающей к ней ул. Сагайдачного в рамках эксперимента сделали пешеходной. Результаты такого опыта в мэрии обещают подбить в середине сентября, но киевляне уже указывают на ряд недостатков. К примеру, на проблемы с парковкой возле пешеходной зоны и неудобства для проезда общественного транспорта.