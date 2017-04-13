На столичных кладбищах предлагают новую услугу – уход за местами погребения

Вчера, 21:24

Людей нанимают по объявлению, все официально, через сайт с клиентом заключают договор


Бизнес на уборке могил. К поминальным дням на столичных кладбищах предлагают новую услугу – уход за местами погребения. Сегодня их благоустройство проверил мэр Виталий Кличко.

С самого утра на Лукьяновском кладбище убирают мусор. Ждут Виталия Кличко. Городской голова проверяет уборку кладбища к поминальным дням. Ходит между могил, осматривает новую аллею почетных захоронений

На благоустройство столичных кладбищ из городского бюджета выделили пять с половиной миллионов гривен, отчитывается мэр.

Если у родственников нет времени или они за границей – на кладбище предлагают свои услуги – уход за могилами. Людей нанимают по объявлению. Все официально. Через сайт с клиентом заключают договор на год. Стоит такая услуга около полутора тысяч гривен в год. В отчете родственникам высылают фотографию могилы до и после уборки. И это не единственный бизнес по уходу за захоронениями. Тут в аренду сдают грабли и лопаты. Предлагают еще одну услугу – найти заброшенную могилу родственников.
видео, Кличко, кладбище, уборка
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

У задержанного нашли части металлической ограды с кладбища. Фото: ГУ НП Киевской области

Под Киевом поймали двух кладбищенских воров

Вчера, 18:14

Мужчины похищали металлические ограды с могил

Происшествия

В Киеве разгорелся скандал вокруг Лукьяновского кладбища

10 Апреля, 16:09

В интернете появились фото развороченных могил и костей  

Невероятное

Китаец из любопытства организовал себе похороны при жизни

7 Апреля, 15:40

Друзья и родственники пронесли его в гробу на кладбище, а после мероприятия  был устроен банкет

Коммуналка

На городских кладбищах уберут мусор. Фото: И.Гинжул

В Киеве коммунальщики устроят масштабную уборку на кладбищах: где и когда будут убирать мусор

6 Апреля, 18:33

Городские службы наведут порядок на кладбищах и обеспечат дежурство бригад скорой помощи

Мир

Евгений Евтушенко. Фото: evtushenko.net

Поэта Евтушенко похоронят рядом с Пастернаком

6 Апреля, 10:31

Похоронят известного литератора в Москве 12 апреля 

Донбасс

Полиция проводит проверку. Фото: yaplakal.com

На Донбассе в могилу с умершей подложили еще одну покойницу

5 Апреля, 14:08

Правоохранители квалифицировали инцидент как "надругательство над могилой"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования