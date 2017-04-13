Людей нанимают по объявлению, все официально, через сайт с клиентом заключают договор

Бизнес на уборке могил. К поминальным дням на столичных кладбищах предлагают новую услугу – уход за местами погребения. Сегодня их благоустройство проверил мэр Виталий Кличко.

С самого утра на Лукьяновском кладбище убирают мусор. Ждут Виталия Кличко. Городской голова проверяет уборку кладбища к поминальным дням. Ходит между могил, осматривает новую аллею почетных захоронений

На благоустройство столичных кладбищ из городского бюджета выделили пять с половиной миллионов гривен, отчитывается мэр.

Если у родственников нет времени или они за границей – на кладбище предлагают свои услуги – уход за могилами. Людей нанимают по объявлению. Все официально. Через сайт с клиентом заключают договор на год. Стоит такая услуга около полутора тысяч гривен в год. В отчете родственникам высылают фотографию могилы до и после уборки. И это не единственный бизнес по уходу за захоронениями. Тут в аренду сдают грабли и лопаты. Предлагают еще одну услугу – найти заброшенную могилу родственников.