В Киеве снесут еще более тысячи МАФов – советник Кличко

Демонтаж всех незаконных киевских МАФов подходит к финишу. Об этом в эфире "Обозреватель.LIVE" сообщил советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, ранее у города не было возможности бороться с незаконными малыми архитектурными формами. "Ежедневно еще в сентябре 2014-го года ставили порядка 20-ти новых малых архитектурных форм. Город мог демонтировать не больше пяти. То есть специально саботировали, по сути, процесс демонтажа", – поясняет Белоцерковец.

Сегодня в столице, по данным советника мэра, осталось 1100 незаконных конструкций. Среди них – и роллетные ряды по 200-300 кв. м. Все они запланированы к сносу.

По словам советника мэра, официально за два года уже было демонтировано порядка 185 тыс. кв. м. "Это ежемесячно около 6,5 тыс. кв. м – и это если раньше Киев мог демонтировать не больше 100 кв. м в месяц", – отмечает Дмитрий Белоцерковец.

Помимо этого, город организовывает еще принятие комплексных схем по размещению МАФов. "Это подразумевает, что законные МАФы будут перемещаться таким образом, чтобы не мешать киевлянам. Потому что часто и на законные МАФы есть жалобы", – говорит советник столичного мэра. Кроме того, все законные МАФы будут приведены к единой форме, а их площадь – максимально уменьшена.