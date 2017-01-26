Незаконное подключение к опорам сети "Киевпастранса" разорило предприятие на миллион гривен в год

Вчера, 16:07

"Киевпастранс" обещает обращаться в полицию и суд, чтобы наказать нарушителей

 

«Киевпастранс» несет значительные убытки по содержанию опор. Фото: kpt.kiev.ua
«Киевпастранс» несет значительные убытки по содержанию опор. Фото: kpt.kiev.ua

В Киеве на данный момент обнаружено 1855 несанкционированных подключений к опорам контактной сети. Об этом сообщили в службе энергетического обеспечения КП "Киевпастранс".

В КП отмечают, что, во-первых, так как эти подключения выполнены с нарушением нормативных требований, это представляет опасность поражения электрическим током со всеми неблагоприятными последствиями для киевлян и гостей города.

Во-вторых, в результате незаконных подключений "Киевпастранс" несет значительные убытки по содержанию опор. Недополучение средств за год составляет более 1 млн гривен.

"Коммунальное предприятие "Киевпастранс" начинает активную борьбу с нарушителями закона. Отныне Служба энергетического обеспечения будет внимательно отслеживать все попытки незаконного подключения к опорам контактной сети предприятия. В случае выявления подобных случаев мы будем не только обращаться с соответствующими заявлениями в полицию Киева, но и в суд", – отметил генеральный директор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко.
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Источник:

"Сегодня"

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