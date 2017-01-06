Рождество в Киеве: поем в центре, любуемся уникальными звездами и водим хороводы

Приближается Рождество — один из самых добрых и душевных праздников всего года. В Киеве готовят много сюрпризов и развлечений.

7 января в центре столицы впервые пройдет грандиозное Рождественское шествие со звездами ручной работы. В 12:00 участники соберутся на Софийской площади, где установлена главная елка страны, и пройдут по круговому маршруту — через ул. Владимирскую, Крещатик, Майдан Незалежности, Михайловскую площадь и Владимирский проезд. "В шествии примут участие несколько сотен людей. Присоединиться могут все желающие. В будущем, думаю, это яркое действо станет таким же массовым, как и парад вышиванок", — говорит организатор проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий.

По окончании шествия с 13:30 до 17:30 на Софийской площади выберут самую красивую звезду и устроят массовое колядование. Также состоится рождественский концерт, в котором примут участие фольклорные группы "Божичі", "Володар", "Многая літа", ансамбль старинной музыки "Хорея козацька", детские коллективы. Обещают организаторы и вертеп в исполнении театра "Міст", и театрализованное представление в исполнении актеров Национального академического драмтеатра им. Франко. Яркий музыкальный праздник в карпатском стиле "Легенда Святого Рождества" устроят на Софийской и 9 января, послушать звуки трембит гостей приглашают в 16:30. Для детей в этот день с 14:00 проведут мастер-классы в Резиденции святого Николая на Михайловской площади.

На ВДНГ (пр. Академика Глушкова, 1) Рождество будут отмечать два дня — 7 и 8 января. Здесь подготовили очень яркую и насыщенную программу — мероприятия будут продолжаться с 12:00 и до вечера. Посетителей будут развлекать анимацией, выступит киевский театр ходулистов "Хайлайтс", театр пантомимы, будет шоу фигуристов, а огненный театр "Кот" устроит файер-шоу. Также в 19:00 в субботу и воскресенье будет начинаться зажигательная вечеринка на льду (участие в этом мероприятии — 100 грн).

В субботу, 7 января, с 13:00 до 18:00 всех приглашают отметить Рождество в парке "Феофания" (ул. Академика Лебедева, 37). Здесь пройдут веселые народные гуляния с хороводами, танцами и песнями. Как рассказывают организаторы, для гостей будет выступать народный коллектив "Берегиня", а деток развлекут ангелы-аниматоры. А в Творческом домике малыши смогут посетить разнообразные мастер-классы. Также будут работать аттракционы и детские площадки.

Щедривки для пассажиров

Сегодня рождественский сюрприз ждет пассажиров на центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Как сообщают в "Укрзализныце", в 15:30 возле новогодней елочки в холле артисты из города Нежин будут исполнять колядки и щедривки.

Продолжают работать в столице и новогодне-рождественские ярмарки, где также организовывают праздничные забавы. К примеру, в парке Шевченко 8 января с 12:00 до 19:00 будут проходить мастер-классы для детей: малышей научат делать ангелочков из ниток, новогодние веночки, раскрашивать деревянные игрушки и многое другое. На ярмарке на Крещатике можно выпить глинтвейн, другие горячие напитки, покататься на катке или покатать деток на карусели.