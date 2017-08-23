В киевском парке ко Дню Государственного флага появились яркие фотозоны
Гости парка смогут сфотографироваться на фоне нарядных цветочных конструкций
Новые фотозоны в парке. Фото КП СЗН Дарницкого района
Новые фотозоны в парке. Фото КП СЗН Дарницкого района
Новые фотозоны в парке. Фото КП СЗН Дарницкого района
Новые фотозоны в парке. Фото КП СЗН Дарницкого района
В киевском парке "Позняки" появились сюрпризы для посетителей – фотозоны: "Украины солнечный портал", цветочное панно и арка "Подари миру бархатцы".
Как сообщили в КП СЗН Дарницкого района столицы, новинки приурочены к празднованию Дня Государственного флага Украины и Дня Независимости.
Напомним, сегодня Украина отмечает День Государственного флага, с чем украинцев уже успели поздравить первые лица страны. Также сине-желтый символ Украины был поднят и в других странах.
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