В киевском парке ко Дню Государственного флага появились яркие фотозоны

В киевском парке "Позняки" появились сюрпризы для посетителей – фотозоны: "Украины солнечный портал", цветочное панно и арка "Подари миру бархатцы".

Как сообщили в КП СЗН Дарницкого района столицы, новинки приурочены к празднованию Дня Государственного флага Украины и Дня Независимости.

Напомним, сегодня Украина отмечает День Государственного флага, с чем украинцев уже успели поздравить первые лица страны. Также сине-желтый символ Украины был поднят и в других странах.