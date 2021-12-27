2220 или 2222 год? Кличко рассмешил новой оговоркой (видео)

Виталий Кличко рассмешил новым конфузом. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз оговорился. Во время праздничной новогодней речи он поздравил всех с 2220 годом, а затем исправил на 2222.

Подробнее о конфузе – читайте далее в материале "Сегодня".

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2220 или 2222 год?

В ролике можно увидеть, как городской голова столицы Виталий Кличко поздравил киевлян с 2220 годом, но осознав ошибку исправился, поздравив с 2222 годом.

"С хорошим настроением встречаем Новый 2220 год… 2222 год", – сказал мэр Киева.

Кличко насмешил новой оговоркой в первые дни зимы

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал жителям столицы зимой посыпать дороги по снегу. На самом деле, он просто оговорился во время выступления в эфире телеканала "Киев" вечером 2 декабря.

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Он пытался рассказать, что к зиме техника по расчистке снега готова, однако издал новый мем.

"Всем службам сообщили, будем посыпать снегом, расчищать максимально", – сказал Кличко.