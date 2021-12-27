2220 чи 2222 рік? Кличко розсмішив новою обмовкою (відео)

Віталій Кличко розсмішив новим конфузом. Фото: колаж "Сьогодні"
Мер Києва Віталій Кличко вкотре обмовився. Під час святкової новорічної промови він привітав усіх з 2220 роком, а потім виправив на 2222 рік.
Докладніше про конфуз – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
2220 чи 2222 рік?
У ролику можна побачити, як міський голова столиці Віталій Кличко привітав киян з 2220 роком, але усвідомивши помилку виправився, привітавши з 2222 роком.
"З гарним настроєм зустрічаємо Новий 2220 рік… 2222 рік", – сказав мер Києва.
Кличко насмішив новою обмовкою в перші дні зими
Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв жителям столиці взимку посипати дороги снігом. Насправді він просто обмовився під час виступу в ефірі телеканалу "Київ" ввечері 2 грудня.
Він намагався розповісти, що до зими техніка з розчищення снігу готова, однак видав новий мем.
"Всі служби повідомлені, будемо посипати снігом, розчищати максимально", – сказав Кличко.
На цьому градоначальник столиці не зупинився – він дав пораду містянам не користуватися особистими автомобілями взимку та пересісти на метро.
"При нагоді раджу користуватись громадським транспортом, бо завжди, коли сніг, у нас Київ – суцільний корок", – додав Кличко.