25 кг мефедрона, оружие и боеприпасы: в Киеве и на Черниговщине задержали наркодельцов (фото)

Всего задержали пять фигурантов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве и на Черниговщине задержали наркодельцов. Двоих мужчин 1987 и 2003 года рождения, которые перевозили крупную партию мефедрона.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

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Так, 10 октября правоохранители перехватили автомобиль "Лексус" на улице Карла Маркса в Деснянском районе, водитель и пассажир которого перевозили наркотические средства.

"В ходе обыска автомобиля изъято более 10 кг мефедрона, пистолет, около 40 патронов, а также мобильные телефоны, записи с координатами спрятанных наркотических веществ. Также в ходе осмотра участка обочины, где остановили автомобиль, обнаружено денежные средства в сумме 13 тыс. гривен и 4 тыс. долл. США, еще один пистолет с кобурой и патронами к нему", – пишут в сообщении.

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Водителя и пассажира автомобиля задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

"Лексус" остановили и обнаружили в нем наркотики / Фото: пресс-служба прокуратуры

Кроме того, на Черниговщине правоохранители обнаружили местонахождение тайника, из которого изъяли еще около 15 кг мефедрона и на месте задержали троих мужчин, которые его раскапывали.

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Наркотиков изъяли на 15 млн гриввен / Фото: пресс-служба прокуратуры

Всего в ходе спецоперации правоохранители изъяли наркотиков на сумму около 15 млн гривен.

Сколько наркотиков изъяли с начала года

По данным Нацполиции, в Украине за семь месяцев этого года изъяли более 840 кг наркотических средств и психотропных веществ. Их ориентировочная стоимость – более 228 млн грн.

В каких областях нашли больше всего наркотиков:

Днепропетровская;

Харьковская;

Донецкая.

Ранее мы сообщали, что в Киеве обнаружили две международные посылки, в которых из Казахстана в Украину пытались прислать препараты с содержанием психотропных веществ.

Кроме того, в Кировоградской области разоблачили нарушителей, которые распространяли психотропы под видом таблеток для похудения.