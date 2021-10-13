25 кг мефедрона, зброя і боєприпаси: у Києві і на Чернігівщині затримали наркоділків (фото)

Всього затримали п'ять фігурантів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві та на Чернігівщині затримали наркоділків. Двох чоловіків 1987 і 2003 року народження, які перевозили наркотичну велику партію мефедрона.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва в Facebook.

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Так, 10 жовтня правоохоронці перехопили автомобіль "Лексус" на вулиці Карла Маркса в Деснянському районі, водій і пасажир якого, перевозили наркотичні засоби.

"У ході обшуку автомобіля вилучено понад 10 кг мефедрону, пістолет, близько 40 патронів, а також мобільні телефони, записи з координатами захованих наркотичних речовин. Також у ході огляду ділянки узбіччя, де зупинили автомобіль, виявлено грошові кошти у сумі 13 тис. гривень та 4 тис. дол. США, ще один пістолет з кобурою і набоями до нього", – пишуть в повідомленні.

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Водія і пасажира автомобіля затримали в порядку ст. 208 КПК України.

"Лексус" зупинили і виявили в ньому наркотики / Фото: пресс-служба прокуратуры

Крім того, на Чернігівщині правоохоронці виявили місцезнаходження схованки, з якого вилучили ще близько 15 кг мефедрона і на місці затримали трьох чоловіків, які його розкопували.

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Наркотиків вилучили на 15 млн гривень / Фото: пресс-служба прокуратуры

Всього в ході спецоперації правоохоронці вилучили наркотиків на суму близько 15 млн гривень.

Скільки наркотиків вилучили з початку року

За даними Нацполіціі, в Україні за сім місяців цього року вилучили понад 840 кг наркотичних засобів та психотропних речовин. Їх орієнтовна вартість – понад 228 млн грн.

У яких областях знайшли найбільше наркотиків:

Дніпропетровська;

Харківська;

Донецька.

Раніше ми повідомляли, що в Києві виявили дві міжнародні посилки, в яких з Казахстану в Україну намагалися надіслати препарати з вмістом психотропних речовин.

Крім того, в Кіровоградській області викрили порушників, які поширювали психотропи під виглядом таблеток для схуднення.