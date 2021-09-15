34 тысячи. В Киеве снова будут штрафовать за нарушение карантина

Инспекторы проверяют более 200 объектов ежедневно / Фото: Коллаж: Сегодня

За нарушение карантина в Киеве снова будут штрафовать нарушителей. Сайт "Сегодня" узнал, когда начнут штрафовать и кого именно это коснется.

По словам Олега Рубана, главы Госпродпотребслужбы Киева, штрафы вернутся, когда Киева перейдет в желтую зону карантина. Целесообразность ее введения должна определить Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Эксперты предполагают, что это может произойти на следующей неделе.

С начала сентября в Киеве работают 10 мобильных групп. Инспекторы проводят мониторинг, разъяснительную и консультативную работу. Они проверяют более 200 объектов ежедневно.

За что будут штрафовать?

"Нарушения есть, но пока мы лишь предупреждаем о недопущении таких случаев. Как только Киев перейдет в желтую зону карантина, мы начнем штрафовать за нарушение противоэпидемиологических мероприятий. Минимальная сумма штрафа – 34 тысячи гривен. Это – несоблюдение дистанции, масочного режима, отсутствие антисептиков, массовое скопление людей. Все это прописано в постановлении Кабмина", – рассказал сайту "Сегодня" глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, проверять будут все объекты столицы, где ведется хозяйственная деятельность, кроме транспорта.

"Работу транспорта контролируют сотрудники "Укртрансбезопасности" и Национальной полиции. Это их зона ответственности", – отмечает Олег Рубан.

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