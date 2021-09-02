5 млн гривен на расчистке ручья: прокуратура провела обыски в КП "Плесо"

В КП "Плесо" обнаружили хищения. Фото: коллаж "Сегодня"

Прокуратура Киева провела обыски в КП "Плесо". Компания обязалась очистить ручей Вершинка в Соломенском районе столицы. Работы якобы проводились и стоили местному бюджету почти 5 млн грн, уплаченные подрядной организации в полном объеме.

Об этом сообщает Прокуратура Киева в Facebook.

"В марте 2021 года при осмотре ручья Вершинка и прилегающей территории установлено отсутствие выполнения каких-либо работ. В ходе обыска на коммунальном предприятии "Плесо" обнаружены и изъяты копии актов приема-передачи выполненных работ по указанному тендеру, поддельное решение о проведении выемки необходимых следствию документов, скрывались коммунальным предприятием на момент выполнения постановлений о временном доступ к вещам и документам", – говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксировали отсутствие подрядной организации по месту регистрации.

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"Что может свидетельствовать о фиктивном характере взаимоотношений субъекта предпринимательской деятельности и коммунального предприятия", – добавляют в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения должностным лицам. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Хищения в столице

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