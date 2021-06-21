"А если бы причащались эспрессо". В Киеве церковь открыла кофейный киоск (фото)

Киоск церкви на Лукьяновке. Фото: Оксана Павленко, Facebook
В Киеве церковь открыла свой киоск "Храмові смаколики та кава". Его заметили на улице Овруцкой на Лукьяновке.
Киоск заметила местная жительница Оксана Павленко.
"Кофейный бизнес в Киеве достиг своего апогея. Вот у нас церковь открыла киоск, например", – написала она.
В комментариях отмечают, что такое же заведение есть в Харькове и еда там вкусная.
Скриншот из соцсетей
Также местные жители начали шутить по этому поводу. Вот несколько ярких комментариев:
"А если бы причащались эспрессо!"
Скриншот из соцсетей
"Там еще и позвонить Иисусу можно сбоку".
"Надеюсь, до тела господнего в пирожках не дойдет".
"Интересно, продают ли франшизу атеистам?"
"Надеюсь, кофе на святой воде".
Напомним, ранее у Киеве девушки-подростки распивали алкоголь, курили электронные сигареты и задували свечи в церкви Рождества Христова на Подоле. Все это они, громко смеясь и крича, снимали на видео.
Однако вскоре девушки публично извинились перед "всеми людьми и верующими", признав свое недостойное поведение.
Кстати, журналисты "Сегодня" отправились на поиски инстаграмных локаций на элитном электрокаре. И нашли под Киевом свою Грецию и Исландию. А еще место, где снимают украинское кино (его обожают звезды). Езжайте за нами!
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