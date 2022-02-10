"Агент Лукашенко" готовил теракт в Киеве (фото, видео)

В Киеве задержали агента из Беларуси. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве СБУ задержала вражеского агента, который готовил теракты в столице. Им оказался местный житель, завербованный представителями одной из белорусских госструктур.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Что известно?
Правоохранители задержали злоумышленника на попытке поджога автомобиля у здания одной из столичных общественных организаций.
Как выяснилось, преступник занимался также запугиванием представителей СМИ и иностранных граждан. Для этого наносил надписи с угрозами и провокациями возле их помещений на территории Киева и отправлял сообщения о псевдоминировании.
Кроме того, злоумышленник также причастен к организации несанкционированных митингов вблизи зарубежных дипломатических представительств. Участники этих мероприятий использовали деструктивную агитацию.
СБУ задержала агента из Беларуси. Фото: пресс-служба СБУ
В чем причина действий агента?
По предварительной информации, агент все это делал для расшатывания внутриполитической обстановки в Украине и дискредитации нашего государства перед странами ЕС и гражданами Республики Беларусь.
Кроме того, злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов.
По данным следствия, его завербовали через одну из анонимных групп в Telegram. Для связи с кураторами он использовал запрещенные российские электронные почтовые сервисы. За проведение подрывной деятельности он из-за границы получал деньги на свою банковскую карту.
Также для совершения теракта злоумышленник приобрел транспортное средство, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику.
Что грозит злоумышленнику?
Сейчас злоумышленник задержан и ему сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Уголовное производство открыто по двум статьям:
- ст. 111 (государственная измена)
- ст. 258 (террористический акт)
Агенту из Беларуси грозит содержание под стражей. Фото: пресс-служба СБУ
Волна "минирований" в Украине
- 13 января в Хмельницком "заминировали" школу №6. Сообщение поступило в полицию.
- В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы.
- В Киеве поступило сообщение о минировании 46 школ. В полиции Киева "Сегодня" сообщили, что утром в колл-центр СБУ поступило анонимное сообщение о минировании.
- В Николаеве и Черкассах местные власти приняли решение перевести учащихся некоторых школ на дистанционное обучение. Это связано с постоянными угрозами минирования учебных заведений.
- 12 и 13 января по Украине прокатилась волна "минирований" школ, станций метро, ТРЦ и аэропортов в областных центрах. У них есть признаки хорошо спланированной акции.
В Ровно 20 января проверяют сообщения о якобы минировании всех школ. Детей и учителей эвакуировали.
В четверг, 20 января, в Киеве снова заминировали учебное заведение. Поступило сообщение о заложенной взрывчатке в гимназии №191.
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