Атаку на Киевскую ГЭС отразили! Станция работает в штатном режиме

Киевская ГЭС под контролем ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские Вооруженные силы во время продолжительных боев этой ночью отбили Киевскую ГЭС у российских оккупантов.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Глущенко в Facebook.
"Станция полностью находится под контролем. Технический персонал покинул хранилища и приступил к работе.
По состоянию на 8-30 26 февраля 2022 года Киевская ГЭС работает в штатном режиме. Слава нашим ВСУ", – написал он.
Как Украина уничтожает оккупантов
Сегодня ночью шли ожесточенные бои в самой столице и в ближайших населенных пунктах. Так, бой за Васильков закончился победой ВСУ.
Более того, в районе Василькова сбили авиацию: ИЛ-76 с десантом, штурмовик и вертолеты. Всего уничтожено три вертолета оккупантов и три самолета.
В разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской, ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.
Огромные потери враг понес в Харькове и его округе – более ста единиц техники и сотни убитых оккупантов.