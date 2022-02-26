Атаку на Київську ГЕС відбито! Станція працює у штатному режимі

Київська ГЕС під контролем ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські Збройні сили під час тривалих боїв цієї ночі відбили Київську ГЕС у російських окупантів.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Глущенко в Facebook.

Реклама

"Станція повністю перебуває під контролем. Технічний персонал залишив сховища та розпочав роботу.

Станом на 8-30 26 лютого 2022 року Київська ГЕС працює у штатному режимі. Слава нашим ЗСУ", – написав він.

Як Україна знищує окупантів

Сьогодні вночі точилися запеклі бої у самій столиці та у найближчих населених пунктах. Так, бій за Васильків закінчився перемогою ЗСУ.

До того ж, в районі Василькова збили авіацію: ІЛ-76 з десантом, штурмовик та вертольоти. Усього знищено три вертольоти окупантів та три літаки.

Реклама

У різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської, ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб

Великі втрати ворог зазнав у Харкові та його окрузі – більше ста одиниць техніки та сотні вбитих окупантів.