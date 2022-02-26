Васильков – наш! Бой под Киевом закончился победой ВСУ

Штурм российскими военными Василькова Киевской области, который длился всю ночь, закончился победой ВСУ.
Об этом сообщает мэр города Наталья Баласинович в Facebook.
На улице Декабристов в городе велись ожесточенные бои, но наши 40-я и 138-я бригады выстояли.
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"Сейчас заканчиваются бои. Можно сказать, что в Василькове уже тихо, и наша страшная ночь подошла к своему концу", – сказала глава города.
По ее словам, на город скидывали многочисленный десант оккупантов.
"Мы у себя дома, наши воины у себя дома. Произошло все, как должно было произойти", – добавила мэр.
Россияне в форме копов расстреляли бойцов под Васильковом
Российские диверсанты переоделись в форму Национальной полиции Украины, приехали на авто с мигалками к КПП возле Василькова и расстреляли украинских бойцов. Об этом сообщает УП со ссылкой на источник в командовании ВСУ.
"Оккупационные ДРГ используют для прикрытия машины и форму полиции Украины. Так они действовали вблизи Василькова, где только что наша ПВО сбила ИЛ-76 с российскими десантниками", - сказал источник.
Отмечается, что оккупанты приехали на авто с мигалками, расстреляли наших бойцов на КПП и таким образом отвлекли внимание. А в это время с другой стороны зашла другая группа на грузовике.
Ситуация в Киевской области
Ночью в столице и области ухудшилась обстановка – пока вражеский десант пытался высадиться в Василькове, в столице российские войска атаковали ТЭЦ-6.
Накануне жители столицы слышали звуки выстрелов на Троещине. После этого в Сети появилась информация, что наши защитники поймали российских оккупантов. В соцсети опубликовали видео, что стреляли на улице Бальзака, 55Б.