Дедушка подростка Николай Сумин рассказал о семье погибших – почему они часто ссорились и какие проблемы были у подростка

В Киеве 16-летний Максим, которого подозревают в убийстве всей семьи, ранее спутался с плохой компанией в Дарницком районе. Его родные считают, что парень употреблял наркотики.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал дедушка подростка Николай Сумин.

По его словам, мать Максима страдала алкоголизмом. Отец работал и содержал семью. Раньше Сумины жили на Печерске, но из-за бедности квартиру продали и переехали на Харьковский массив.

Там Максим спутался с плохой компанией с Дарницы. Николай Сумин подозревает, что его внук употреблял наркотики, но вряд ли имел зависимость. По его словам, парень "баловался".

Накануне трагедии отец пытался найти приятеля Максима по имени Дмитрий. Он хотел поговорить с ним по-мужски. Отец подозревал, что именно этот Дмитрий втянул его в плохую компанию.

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Кроме того, дедушка подозреваемого подтвердил, что в семье действительно часто бывали скандалы. Сначала ссорились из-за матери, у которой бывали алкогольные срывы. А потом еще и из-за Максима, который иногда вел себя неадекватно. Но никто из родственников не мог подумать, что дело может так закончиться.

Бабушка Максима – Нина Сумина – жалуется, что у них нет денег на похороны убитой семьи. Она не может забрать тела из морга, сейчас ищет деньги. Пенсия – около 2000 гривен, тогда как похороны стоят примерно 30 000 гривен.

Напомним, сегодня, 28 апреля, парню уже сообщили о подозрении.

Как известно, тела супругов и их малолетнего сына обнаружили 27 апреля в квартире жилого дома на улице Ревуцкого в Дарницком районе Киева. Все погибшие – местные жители 1971, 1979 и в 2012 годов рождения.