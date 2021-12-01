Бесплатный каток и купол из гирлянд: что ждет киевлян на Софийской площади (фото)

Киевляне совсем скоро получат порцию новогоднего настроения / Фото: Коллаж: Сегодня

Монтаж главной елки страны в Киеве на Софийской площади начнут в четверг. Пока на место свозят ее фундамент и металлические конструкции. Об этом сайту "Сегодня" рассказали организаторы новогоднего праздника.

Причина в том, что в этом году обустраивать новогодний городок на Софийской площади будут по-другому, не так как в прошлые годы. Сегодня после обеда рабочие начнут монтировать каток вокруг памятника Богдана Хмельницкого на Софийской площади.

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Каток вокруг Богдана Хмельницкого

"Сначала нам нужно смонтировать каток, чтобы понять его реальные границы и сделать расчеты для обустройства верхнего купола из гирлянд, который установим над площадью. Диаметр купола 62 метра. Поэтому сначала будем монтировать каток, а потом все остальное – новогодние домики, главную елку. Раньше делали наоборот. Ставили елку, а потом все остальное. Каток вокруг памятника Богдану Хмельницкого, кстати, будет бесплатным для всех посетителей, его площадь составит 400 квадратных метра", – сообщил сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий, президент Folk Ukraine.

Так будет выглядеть новогодний каток на Софийской площади. Фото: Folk Ukraine

Праздник под Киевом

Пока в Киеве устанавливают главную елку, в Киевской области новогодние праздники стартуют уже с 4 декабря.

За городом киевлян ждет сказка. Фото: Folk Ukraine

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В этот день заработает проект "Зима за городом" в Добропарке, а также там откроется резиденция Доброчара – нового сказочного героя.

Уже с 4 декабря "Добропарк" готов встречать гостей. Фото: Folk Ukraine

Его задача – учить детей всему доброму и интересному.

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Там откроется резиденция Доброчара. Фото: Folk Ukraine

"4 декабря в 16:00 у нас будет зажжение главной елки Добропарка, а также пройдет фестиваль иллюминации. Все уже готово для встречи гостей. Резиденция Доброчара украшена гирляндами. Там уже царит настоящее новогоднее настроение", – говорит Игорь Добруцкий.

В субботу заработает проект "Зима за городом". Фото: Folk Ukraine

Совсем скоро здесь зажгут главную елку. Фото: Folk Ukraine

В Добропарк можно оправится за порцией новогоднего настроения уже сейчас. Фото: Folk Ukraine

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