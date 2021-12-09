Без осадков, но с морозом: прогноз погоды в Киеве на 9 декабря (карта)

Сегодня столбики термометров в Киеве не превысят 1 градус тепла/Коллаж: Сегодня

В четверг, 9 декабря, в Киеве прогнозируют сухую погоду. В то же время ожидается мороз.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в столице Украины прогнозируют облачность. Столбики термометров будут колебаться от -1 до +1 градуса. Ветер — северо-восточный, 5-10 м/с. Осадков не ожидается.

Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла. Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

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