Без опадів, але з морозом: прогноз погоди у Києві на 9 грудня (карта)

Сьогодні стовпчики термометрів у Києві не перевищать 1 градус тепла/Колаж: Сьогодні

У четвер, 9 грудня, у Києві прогнозують суху погоду. Водночас очікується мороз.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Сьогодні у столиці України прогнозують хмарність. Стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +1 градуса. Вітер — північно-східний, 5-10 м/с. Опадів не очікується.

Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років

У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягав 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.

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