Без сертификата теперь никуда! Первая реакция людей на новые правила перевозок в Киеве (видео)

На жд вокзале начались проверки новые правил перевозки / Коллаж "Сегодня"

В Украине сегодня, 21 октября, начали действовать новые правила перевозок. Они коснулись железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями. На железнодорожном вокзале проверки с самого утра.

COVID-сертификат или экспресс-тест

С самого утра в центральном холле вокзала разместили центр быстрого тестирования на коронавирус. Это для тех, у кого еще нету COVID-сертификата, но нужно уехать в другую область.

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Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Провожающим нельзя

Проводники не пускают в поезд пассажиров без документов, подтверждающих COVID-безопасность. Таких людей отправляют делать экспресс-тест.

Невакцинированные пассажиры, которые приехали перед самым отправлением, просто не успели сделать тест и не смогли уехать. Еще одно новшество – провожающих теперь не пускают в вагон.

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Первые слезы от новых правил

Одна из пассажирок пришла в 6:30, поезд отправляется в 6:45. Девушка со слезами уговаривала проводника пропустить ее, но все было зря.

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Это случилось во время посадки в поезд Киев – Харьков. Проводники открыли лишь несколько вагонов для пропуска пассажиров. У кого нет сертификата или негативного ПЦР-теста – в поезд не пускают.

COVID-сертификаты были у большинства пассажиров.

Какие правила ввели в Украине?

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

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