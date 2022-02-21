Бежать в укрытие или оставаться дома? Что делать, если в Киеве зазвучит сирена

Если в столице возникает угроза обстрела, то за три минуты населению должны сообщить об этом специальными сиренами. Они размещены на предприятиях по всему городу.
Журналисты "Сегодня" узнали, что делать, если услышали такую сирену.
Сигнал "Внимание всем!" необходимо включать в случае угрозы городу. К примеру, если начинаются боевые действия. Правда, населению не советуют сразу убегать. Вместо этого:
- Если вы услышали такой сигнал, то в первую очередь нужно включить радио, телевидение, или официальные сайты местных властей. Там должны быть сообщения и инструкции, как действовать дальше.
- Самое главное – не паниковать и передать информацию соседям и знакомым.
Что могут сказать в объявлении?
Всего в Киеве есть 150 сирен системы оповещения. Они расположены на крышах предприятий. Их должны включить в течение трех минут, когда появится информация об угрозе.
В объявлениях могут сказать, что, например, сейчас проходит бомбардировка и вы должны организованно пройти к месту эвакуации, не брать с собой ничего лишнего, кроме документов и ценных вещей.
На мобильный телефон может поступить сообщение с последующими инструкциями. Однако такая услуга дорогая, поэтому ее будут использовать только в крайнем случае.
Как узнать об опасности, если в городе пропадет свет?
Если в городе еще и исчезнет свет, тогда население будут оповещать полицейские, спасатели и аварийные службы.
Сообщения передадут силовым структура, которые будут ездить на транспорте с громкогорителями и рассказывать эту информацию. Также в столице будут использовать систему оповещения в метро, которая работает автономно.
Советы на случай эвакуации
- Украинцам рекомендуют заранее выяснить, где ближайшее укрытие. Как найти бомбоубежище в столице можно узнать в нашем материале.
- Если возникнет потребность покинуть помещение, то перед эвакуацией обязательно нужно выключить электроэнергию, перекрыть газ и воду.
- А с собой не забыть взять документы, ценные вещи и лекарства. Также украинцам пригодится тревожный чемодан – мы писали, что должно в нем быть и как его собрать.