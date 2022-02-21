Бігти в укриття чи залишатися вдома? Що робити, якщо у Києві зазвучить сирена

Якщо у столиці виникає загроза обстрілу, то за три хвилини населення має повідомити про це спеціальними сиренами. Вони розміщені на підприємствах по всьому місту.

Журналісти "Сьогодні" дізналися, що робити, якщо почули таку сирену.

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Сигнал "Увага всім!" необхідно включати у разі загрози місту. Наприклад, якщо починаються бойові події. Щоправда, населенню не радять одразу тікати. Замість цього:

Якщо ви почули такий сигнал, то в першу чергу потрібно включити радіо, телебачення або офіційні сайти місцевої влади. Там мають бути повідомлення та інструкції, як діяти далі.

Найголовніше – не панікувати та передати інформацію сусідам та знайомим.

Що можуть сказати в оголошенні?

Загалом у Києві є 150 сирен системи оповіщення. Вони розташовані на дахах підприємств. Їх мають увімкнути протягом трьох хвилин, коли з'явиться інформація про загрозу.

В оголошеннях можуть сказати, що, наприклад, зараз відбувається бомбардування і ви повинні організовано пройти до місця евакуації, не брати з собою нічого зайвого, крім документів та цінних речей.

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На мобільний телефон може надходити повідомлення з інструкціями. Однак така послуга дорога, тому її використовуватимуть лише в крайньому випадку.

Як дізнатися про небезпеку, якщо у місті пропаде світло?

Якщо у місті ще й зникне світло, тоді населення сповіщатимуть поліцейські, рятувальники та аварійні служби.

Повідомлення передадуть силовим структурам, які їздитимуть на транспорті з гучномовцями та розповідатимуть цю інформацію. Також у столиці використовуватимуть систему оповіщення у метро, ​​яка працює автономно.

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Поради на випадок евакуації