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Если РФ начнет вторжение. Как в Киеве найти бомбоубежища – карта

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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20 февраля, 15:06
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Для укрытия населения столицы создан фонд защитных сооружений гражданской обороны
В Киеве есть много бомбоубежищ. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве есть много бомбоубежищ. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине накаляется ситуация с вторжением России в нашу страну. Киевлянам в любой момент нужно быть готовыми и знать, где находятся бомбоубежища в столице.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет об укрытиях в Киеве на случай ЧС.

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Количество укрытий в столице

  • 3687 цокольных и подвальных помещений;
  • 409 подземных паркингов;
  • 272 подземных перехода;
  • 47 подземных помещений метрополитена;
  • 514 убежищ.

В 2019 году Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указала все укрытия в подземном пространстве. Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Уведомление о ЧС

Главный способ оповещения населения о порядке обращения при возникновении чрезвычайных ситуаций – это передача сообщения сетью проводного вещания (через квартирные и внешние громкоговорители), а также через местные радиовещательные станции и телевидение, передвижные автомобили, оснащенные громкоговорителями.

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Для привлечения внимания населения в экстремальных случаях перед передачей информации включаются сирены и другие сигнальные средства.

Где в Киеве найти ключи от бомбоубежища

В связи с возможной агрессией со стороны РФ в Киеве огромное внимание уделяется бомбоубежищам и укрытиям, которые есть в городе. Горожан волнует не только техническое и санитарное состояние этих помещений, но и самое простое — как в них попасть.

Например, граждан интересует наличие дубликатов ключей от подвальных помещений, где можно временно переждать опасность.

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"В подвале нашего дома есть укрытие, но ключи от него хранятся у женщины-дворника, которая живет достаточно далеко. И если случится беда, то эта женщина вряд ли прибежит нам открывать двери подвала. Женщина категорически отказывается дать нам ключ, чтобы сделать дубликат. Подскажите, как грамотно и по закону решить этот вопрос?", — интересуется киевлянка Вероника.

Как пояснили нам в Департаменте муниципальной безопасности КГГА, ключи от дверей укрытия находятся у ответственного лица, чей контактный номер указан на маркировке самого укрытия, обычно его наносят на двери каждого объекта.

В департаменте муниципальной безопасности КГГА, говорят, что жителям даже нужно иметь дубликат от дверей укрытий.

"Представители управляющей компании должны сделать дубликат ключа от дверей укрытия. Для этого к ним необходимо обратиться. В каждом подъезде есть ответственное лицо, которое всегда на месте. И таким людям можно раздать дубликаты ключей, чтобы в случае необходимости быстро открыть двери укрытия", — пояснили сайту "Сегодня" в департаменте муниципальной безопасности КГГА.

Там дополняют, что открывать двери укрытия будут по отдельному звонку оперативного дежурного Департамента муниципальной безопасности КГГА в случае возникновения или угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, после сигнала сирены "Внимание всем!".

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