Если РФ начнет вторжение. Как в Киеве найти бомбоубежища – карта

Для укрытия населения столицы создан фонд защитных сооружений гражданской обороны

В Киеве есть много бомбоубежищ. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине накаляется ситуация с вторжением России в нашу страну. Киевлянам в любой момент нужно быть готовыми и знать, где находятся бомбоубежища в столице.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет об укрытиях в Киеве на случай ЧС.

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Количество укрытий в столице

3687 цокольных и подвальных помещений;

409 подземных паркингов;

272 подземных перехода;

47 подземных помещений метрополитена;

514 убежищ.

В 2019 году Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указала все укрытия в подземном пространстве. Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Уведомление о ЧС

Главный способ оповещения населения о порядке обращения при возникновении чрезвычайных ситуаций – это передача сообщения сетью проводного вещания (через квартирные и внешние громкоговорители), а также через местные радиовещательные станции и телевидение, передвижные автомобили, оснащенные громкоговорителями.

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Для привлечения внимания населения в экстремальных случаях перед передачей информации включаются сирены и другие сигнальные средства.

Где в Киеве найти ключи от бомбоубежища

В связи с возможной агрессией со стороны РФ в Киеве огромное внимание уделяется бомбоубежищам и укрытиям, которые есть в городе. Горожан волнует не только техническое и санитарное состояние этих помещений, но и самое простое — как в них попасть.

Например, граждан интересует наличие дубликатов ключей от подвальных помещений, где можно временно переждать опасность.

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