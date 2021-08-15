Устроили вой. Гонщик резко высказался о скандале вокруг его дрифта на Софийской площади

Слева на фото чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук, а справа - Софийская площадь после его дрифта. Фото: коллаж "Сегодня"

Чемпион Украины по дрифтингу Александр Гринчук заявляет, что компания Red Bull снимала видео дрифта на Софийской площади для популяризации бренда, а также ко Дню флага и Дня Независимости, и что после таких проектов компания всегда убирает.

Об этом он рассказал в видеокомментарии на YouTube.

По словам Гринчука, он решил рассказать свою версию событий "без оправданий и попыток придумать, что и как было у других". Он отметил, что является атлетом Red Bull уже 9 лет и принимал участие во множестве проектов компании в разных уголках планеты.

"У меня в контракте прописано, что я должен принять участие в проектах, одним из которых был объявлен парный дрифт в центре Киева с приглашенным коллегой по цеху Red Bull из Ирландии, вице-чемпионом Европы Конором Шанаханом. Целью проекта является продвижение бренда и съемка красивого видео к Дням флага и Независимости Украины", — уточнил гонщик.

Он объяснил, что такие съемки обычно начинаются рано утром, чтобы как можно меньше мешать пешеходам и другим участникам движения. Поэтому к 5:00 приехали автомобили с оборудованием и участники съемки стали готовиться. В 7:30 начался сам дрифт.

Гринчук сказал, что примерно раз в час приезжали правоохранители, вызванные киевлянами, и "почти сразу же уезжали". Потом на площади собрались журналисты и блогеры, которых тоже катали на площади. В конце мероприятия специалисты создали из цветного дыма флаг Украины и собрали оборудование.

Гринчук заверил, что после этого, "как обычно Red Bull и делает", заехала клининговая компания, которая должна была убрать площадь за 3 суток, а спортсмены отправились на другую локацию. Гонщик акцентировал, что "часа через 3 они начали офигевать от воя, который устроили блогеры и политиканы", а на площадку NoMotors, где в это время были спортсмены и машины, прибыли полицейские.

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По словам атлета, довольно долго никому не разрешали покидать площадку, но "после небольшого скандала удалось заставить полицию опросить" его в качестве свидетеля. После этого правоохранители вызвали эвакуаторы, чтобы забрать авто на штрафплощадку.

Гонщик добавил, что клиниговая компания все убрала в оговоренные сроки — за 3 дня, а все, кто "повылазили из своих норок поразмазывать остатки резины по площади", оказались просто "статистами этого процесса".

Также Гринчук заявил, что подобные ролики снимают по всему миру и часто проекты финансируются городскими администрациями. Он выразил уверенность, что там "видят выгоду от рекламы городов и привлечения инвестиций", а в Киеве захотели увидеть "только следы шин на 3 дня".

Что было ранее

В Сети распространились снимки жутких последствий незаконного дрифта спорткаров. Софийскую площадь выбрали в качестве локации для съемки рекламного ролика.

Кроме того, что на месте остались следы от резины, экстремальный дрифт был опасен для прохожих и проезжающих машин.

Выяснилось, что в одном из спорткаров находилась рэперша alyona alyona. Артистка опубликовала несколько сториз в соцсети, но вскоре удалила их.