Бои под Броварами. ВСУ уничтожили колонну российской техники – видео

Под Киевом неспокойно / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Броварами (Киевская область) состоялся бой между ВСУ и оккупантами.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.

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По предварительной информации, ВСУ подбили первый и последний танк, после чего уничтожили всю колонну российской техники.

Результат работы 72-й бригады ВСУ и полка "Азов" в Броварском районе под столицей опубликовали в паблике.

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"Ребята рассматривают сгоревших орков", – написали в сообщении.

Авианалет на Бровары и Васильков

Авианалет, который оккупанты совершили на Бровары и Васильков, закончился сбитием 5 вражеских самолетов. Об этом сообщает командование ВВС ВСУ.

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"Во время налета оккупантов на Васильков и Бровары истребители ВСУ перехватили и сбили два российских самолета, еще три самолета РФ были сбиты комплексами С-300. Всего было сбито 5 истребителей оккупантов, по предварительным данным, это СУ-30 и СУ-35", – отмечается в сообщении.

К сожалению, ракетные обстрелы привели к человеческим жертвам. Как сообщает мэр Василькова Наталия Балансинович, два человека погибли, три пострадали после попадания вражеского снаряда в пятиэтажку.

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