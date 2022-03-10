Бої під Броварами. ЗСУ знищили колону російської техніки – відео

Під Києвом неспокійно / Фото: Колаж: Сьогодні

Під Броварами (Київська область) відбувся бій між ЗСУ та окупантами.

Про це повідомляє Держприкордонслужба в Telegram.

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За попередньою інформацією, ЗСУ підбили перший та останній танк, після чого знищили всю колону російської техніки.

Результат роботи 72-ї бригади ЗСУ та полку "Азов" у Броварському районі під столицею опублікували у пабліку.

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"Хлопці розглядають згорілих орків", – написали у повідомленні.

Авіаналіт на Бровари та Васильків

Авіаналіт, який окупанти здійснили на Бровари та Васильків, закінчився збиттям 5 ворожих літаків. Про це повідомляє командування ВПС ЗСУ.

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"Під час нальоту окупантів на Васильків та Бровари винищувачі ЗСУ перехопили та збили два російські літаки, ще три літаки РФ були збиті комплексами С-300. Всього було збито 5 винищувачів окупантів, за попередніми даними, це СУ-30 та СУ-35", – зазначається у повідомленні.

На жаль, ракетні обстріли призвели до людських жертв. Як повідомляє мер Василькова Наталія Балансинович, двоє людей загинули, троє постраждали після влучення ворожого снаряда в п'ятиповерхівку.

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