Боится и скрывается. В Чернобыле заметили редкую птицу (фото)

В Чернобыльском заповеднике заметили красивую птицу. Фото: коллаж "Сегодня"

В Чернобыле заметили необычную птицу рябчика, который очень пугливый и боится людей.

Об этом сообщили в Чернобыльском заповеднике.

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Обследуя заповедные леса, ученые встречают разных птиц. Среди них – рябчика лесного – довольно пугливого пернатого, который скрывается или убегает, как только увидит незнакомый объект.

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Рябчик в Чернобыле. Фото: Чернобыльский заповедник

Что известно о рябчиках?

Рябчик — самый мелкий представитель тетеревиных. Масса тела даже самых крупных особей редко превышает 500 граммов.

В лесу его сложно спутать с другими тетеревиными птицами, от которых он отличается не только небольшой величиной, но и достаточно узнаваемым окрасом. Несмотря на "рябое" оперение уже с небольшого расстояния рябчик кажется однотонным, серо-рыжеватым.

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Гнездится рябчик на земле, гнездо – это обычно ямка в углублении под стволом дерева, кустом, валежником, часто с сухими листьями. Самка на гнезде сидит плотно.

Зимой в Чернобыле можно увидеть огромных птиц

В Чернобыльской зоне до самой зимы любят жить большие белые цапли. Для заповедника это обычная птица. Об этом рассказывают в Facebook Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

В заповеднике цапли гнездятся колониями в камышовых зарослях устья реки Припять. Такие места – труднодоступны. Колонии насчитывают от 7 до 20 пар.