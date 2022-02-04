В Чернобыле заметили редких птиц: удивительные фото

В выводках гоголя – до 15 птенцов

Эта утка гнездится в дуплах старых деревьев. Коллаж "Сегодня"

В Чернобыле заметили редких птиц, гоголей, которых нечасто можно там встретить.

Фотографии гоголей показали на странице заповедника в Facebook.

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Птицы, которые занесены в Красную книгу Украины, до середины XX века гнездилась в долине реки Припять. Однако постепенно их численность уменьшилась. В Чернобыле можно было очень редко увидеть одиночных самок во время гнездования, однако сейчас такие случаи не замечаются.

"В выводках гоголя – до 15 птенцов. Эта утка гнездится в дуплах старых деревьев. Вероятно, уничтожение таких деревьев и привело к потере этого вида в регионе. Гоголь встречается во время миграций и, реже, зимой, когда птицы небольшими группами держатся на прорубях р. Припять. Однако это птицы из северных стран. Питаются мелкой рыбой, моллюсками и насекомыми", – рассказали в заповеднике.

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В Чернобыльской зоне заметили стадо одичавших животных

На территории Чернобыльской зоны, кроме диких животных, живет и стадо одичавших коров. Работники зоны отчуждения следят за ними несколько лет и заметили, что в стаде появился новый лидер. Отмечается, что в стаде насчитали 20 голов – быки, коровы и телята в меру упитанные. Работники заповедника надеются, что они хорошо переживут эту зиму.

В Украине заработал виртуальный тур в Чернобыль

В Украине запустили сайт "Чернобыль. Путешествие", позволяющий совершить виртуальный тур в зону отчуждения. Интерактивное путешествие позволяет, в частности, совершить полет над Припятью и ознакомиться с хронологией аварии. Попадая на сайт посетитель имеет возможность выбрать точку, с которой можно начать виртуальный тур по Чернобылю:

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погружение в контекст головокружительного "1986" года;

исследование анатомии "Катастрофы" и ее последствий;

научный взгляд н аварию в блоке "Атом";

истории людей, судьбы которых связаны с событиями 26 апреля 1986 года;

изучение зоны отчуждения;

обсуждение о судьбе Чернобыля.

Посетителям также предлагают стать участником проекта. Для этого нужно рассказать свою историю о Чернобыле или поделиться своим мнением о будущем зону отчуждения.

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