Более 1300 за неделю! Как в Киеве ловят нарушителей карантина (фото, видео)

За неделю в столице полицейские обнаружили 1364 административных правонарушений во время проверок соблюдения карантина. А с 22 ноября проверили 8 701 объектов хозяйственной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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За что вынесли постановления

За нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм – составлено 107 протоколов.

За пребывания в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно вынесено – 1257 постановлений.

"За нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм в соответствии с ч. 1 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено наказание в виде наложения штрафа на граждан от одной до двух тысяч тысяч гривен и на должностных лиц – от двух до десяти тысяч тысяч гривен. Частью второй этой же статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от десяти до пятнадцати тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Отметим, что согласно статье 325 Уголовного кодекса Украины – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовому отравлению нарушителям карантинных ограничений может грозить до восьми лет лишения свободы.

Как ловят нарушителей в транспорте?

На входе в транспорт не будет проверки документов – только объявления с новыми правилами. Правоохранители будут проводить выборочные проверки – заходить в салон и проверять документы.

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Отметим, что поддельные сертификаты не отображаются в приложении "Дія". Если показать подделку, полицейские попросят открыть "Дію" и показать в ней. А если пассажир скажет, что приложения нет, придется при полиции устанавливать его и показывать сертификат. Так что обойти правила не получится.

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