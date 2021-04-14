Борьба за паркоместо в Киеве: жители дома установили таблички на своих местах (фото)

Жителям старых домов, которые раньше ставили здесь авто, и жителям новых домов просто некуда поставить автомобиль

В Киеве в Оболонском районе началась борьба среди местных жителей за паркоместа на обочине из-за гигантского количества машин.

Об этом пишет Киев без цензуры в Telegram.

Так, на улице Кондратюка на табличках жители 9-этажки указывают на свое место парковки.

"Понять можно обе стороны: и жителей старых домов, которые раньше ставили здесь авто, и жителей новых домов, которым некуда деться", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали, что на проспекте Григоренко,12 участок зеленой зоны водители превратили в сплошное болото.

Напомним, в Киеве спасатели не могли добраться до пожара из-за забитого машинами двора.