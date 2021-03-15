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Парковка в болоте: участок зеленой зоны в Киеве водители превратили в месиво (фото)

15 марта, 19:47

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Тротуар покрыт болотом от колес

На проспекте Григоренко,12 участок зеленой зоны водители превратили в сплошное болото. Речь идет о территории между улицей Внешней и проспектом Григоренко, рядом с озером Жандарка, сообщает корреспондент "Сегодня".

В качестве заезда к месту парковки автомобилей водители используют тротуар. Он покрыт болотом от колес. Место парковки, которое ранее было зеленой зоной, сейчас представляет собой сплошное месиво.

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Водители говорят, что им просто негде парковать автомобили. Хотя посреди проспекта есть большая платная парковка. Некоторые из водителей ведут себя агрессивно и говорят, что платят за такую стоянку в грязи. А вот кому, говорить отказываются.



В департаменте благоустройства КГГА отмечают, что водители фактически уничтожили зеленую зону, а это является нарушением правил благоустройства. Впрочем, ответственность за состояние данной территории несет ее балансодержатель.

"Нужно выяснить, кто отвечает за территорию, и у кого она числится на балансе. Балансодержатель отвечает за благоустройство данной территории и несет ответственность", – пояснили нам в департаменте благоустройства КГГА.

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Ранее в парке "Победа" в Киеве сотрудники КП СЗН Днепровского района восстановили необычный арт-объект — диван из травы, который был очень популярным среди киевлян в прошлом году.

Также мы писали, что в Винницкой области экологи высадили 6000 деревьев.

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Киев парковка болото парковка в Киеве

Источник: Сегодня

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