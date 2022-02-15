Бросили умирать? В Киеве нашли рюкзак с котом (фото)

В столице спасают кота / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на Борщаговке кто-то потерял или выбросил рюкзак с котом внутри. Как оказалось, кот породистый.
Об этом сообщает Киев без цензуры.
Инцидент произошел на улице Королева, 6.
"Найден рюкзак с кошкой породы норвежская лесная, кошка домашняя, ухоженная", – пишут в Сети.
Кошка ухоженная, возможно ее просто забыли / Фото: Киев без цензуры
В Херсоне женщина пыталась достать с дерева кота, но застряла сама
Полезла спасать кота – а пришлось спасать и ее, и кота. Жительница Херсона, чтобы помочь дворовому коту Рыжему слезть с дерева, где он просидел несколько дней, залезла на 5-метровую высоту. А чтобы спуститься на землю, уже обоим понадобилась помощь.
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