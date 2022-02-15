Кинули вмирати? У Києві знайшли рюкзак із котом (фото)

У столиці рятують кота / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Борщагівці хтось загубив чи викинув рюкзак із котом усередині. Як виявилося, кіт породистий.

Про це повідомляє Київ без цензури.

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Інцидент стався на вулиці Корольова, 6.

"Знайдений рюкзак з кішкою породи норвезька лісова, кішка домашня, доглянута", – пишуть у Мережі.

Кішка доглянута, можливо, її просто забули / Фото: Киев без цензуры

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У Херсоні жінка намагалася дістати з дерева кота, але застрягла сама

Полізла рятувати кота, а довелося рятувати і її, і кота. Жителька Херсона щоб допомогти дворовому котуРудому злізти з дерева, де він просидів кілька днів, залізла на 5-метрову висоту.

А щоб спуститись на землю, вже обом знадобилася допомога.

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