Было ли минирование? В аэропорту "Борисполь" искали бомбу – детали

Аэропорт "Борисполь" проверяли из-за "минирования". Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 6 ноября, полицейские провели проверку возможного заминирования аэропорта "Борисполь". В результате никаких подозрительных предметов не обнаружено.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

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Как стало известно, начальник смены оперативного центра аэропорта "Борисполь" сообщил полиции о том, что к ним поступила анонимная информация о возможных взрывах в одном из аэропортов Киева.

Сотрудники взрывотехнической службы совместно с полицейскими аэропорта, инспекторами патрульной полиции, кинологической службой Киевской области и авиационной безопасности обследовали помещение терминала "Д" и прилегающей территории аэропорта.

При проверке каких-либо подозрительных предметов обнаружено не было.

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Отмечается, что аэропорт "Борисполь" свою работу не прекращал и работает в штатном режиме.

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