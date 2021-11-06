Было ли минирование? В аэропорту "Борисполь" искали бомбу – детали

Аэропорт "Борисполь" проверяли из-за "минирования". Фото: коллаж "Сегодня"
В субботу, 6 ноября, полицейские провели проверку возможного заминирования аэропорта "Борисполь". В результате никаких подозрительных предметов не обнаружено.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
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Как стало известно, начальник смены оперативного центра аэропорта "Борисполь" сообщил полиции о том, что к ним поступила анонимная информация о возможных взрывах в одном из аэропортов Киева.
Сотрудники взрывотехнической службы совместно с полицейскими аэропорта, инспекторами патрульной полиции, кинологической службой Киевской области и авиационной безопасности обследовали помещение терминала "Д" и прилегающей территории аэропорта.
При проверке каких-либо подозрительных предметов обнаружено не было.
Отмечается, что аэропорт "Борисполь" свою работу не прекращал и работает в штатном режиме.