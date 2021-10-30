Пожилые люди стали чаще путешествовать. Приспособлен ли к этому аэропорт "Борисполь"?

В аэропорту рассказали, какие условия в данный момент созданы для путешествий пожилых людей

Аэропорт "Борисполь" рассказал об условиях для пожилых людей. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Международном аэропорту "Борисполь" созданы все необходимые условия для путешествий пожилых людей. Ведь украинцы почтенного возраста все чаще пользуются авиаперелетами.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

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Какие условия для пожилых людей существуют в аэропорту:

оборудованные пандусы у входов/выходов;

есть пассажирские лифты и эскалаторы в терминале;

оборудованы линии приоритетного обслуживания, где пожилые и пассажиры с инвалидностью проходят контроль на авиационную безопасность;

обустроены низкие стойки пограничного контроля для удобного оформления пассажиров, пользующихся колесными креслами;

часть телефонов, расположенных в общественных зонах терминалов аэропорта, установлены на высоте 80 см от уровня пола.

Кроме того, всегда можно попросить сотрудников аэропорта о помощи при посадке и высадке из самолета.

"Если вы улетаете из Международного аэропорта "Борисполь", обязательно позвоните по телефону +38 (063) 980 67 49 (круглосуточно) за 30 минут до вашего прибытия в терминал – мы предоставим вам необходимую помощь", – обещают в аэропорту.

Пожилые люди стали активнее путешествовать

С каждым годом становится больше людей пожилого возраста, ведь средняя продолжительность жизни во многих странах постоянно растет. По информации ООН, возрастная группа людей старше 65 лет в последние годы растет значительно быстрее других возрастных групп. По прогнозу к 2050 году, пожилых людей станет больше, чем детей и молодежи до 24 лет.

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"Пожилые люди стали более активными и стали чаще путешествовать. На самом деле это более присуще развитым странам, где пожилые люди имеют финансовые сбережения и, как следствие – возможность путешествовать по миру", – отметила председатель правления экспертного сообщества Pro.UD|Универсальный дизайн Елена Иванова.

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