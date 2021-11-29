"Царские" места: в киевской маршрутке пассажиров возят на тумбочке (фото)

"Оригинальные" сиденья в маршрутках Киева. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве в одной из маршруток заметили вместо сиденья тумбочку. Несмотря на это, пассажиры садятся на предмет мебели и едут.
Соответствующий снимок опубликовали в Telegram-канале "Столица".
"Царское" место?
На фото видно, что в одной из киевских маршруток вместо пассажирских сидений установили тумбочку. Где исчезло нормальное сидение – неизвестно.
Несмотря на это, пассажиров не смущает данное место, и они едут на нем сидя.
Реакция киевлян
В Сети посмеялись с этого. Многие оставили шуточные комментарии под публикацией.
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