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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Разорванные сиденья и граффити. Состояние киевских маршруток показали одним кадром (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
21 сентября, 19:35
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Пассажиры вновь пожаловались на состояние маршруток
Плачевное состояние общественного транспорта заметили в столице
Плачевное состояние общественного транспорта заметили в столице / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня инспекторы КМДА начали проверки в столичных маршрутках и уже выявили кучу нарушений. Тем временем киевляне поделились с "Сегодня" фотографиями автобуса с ужасным салоном, который продолжает возить пассажиров.

Транспорт в таком состоянии ходит по маршруту №187.

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Маршрут №187 возит людей в ужасном салоне
Маршрут №187 возит людей в ужасном салоне / Фото: Сегодня

"Киев, трэш-маршрутка. Впервые такое вижу", - пишут нам пассажиры.

В таком состоянии сиденья в салоне транспорта
В таком состоянии сиденья в салоне транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

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Салон транспорта исписан граффити, потерты все спинки, разорваны сидения.

Людям приходится сидеть на ободранных маршрутках
Людям приходится сидеть на ободранных маршрутках / Фото: Сегодня

Как будут проверять столичные маршруты

Любого перевозчика инспекторы могут проверять 30 дней подряд. После предупреждения будет записываться акт и у перевозчика есть 14 дней на исправление.

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Проверка будет производиться на конечных маршрутах ("отстое"), что бы не задерживать людей.

При контроле будут проверять:

  • Температуру
  • Схему маршрута
  • Расписание
  • Страховку
  • Талон о прохождении техосмотра

А так же санитарное состояние и много чего другого.

Ранее мы писали, что в центре Киева ввели новые тарифы на парковку.

Также недавно кошмар устроили неизвестные на улице Каховской, 56. Здесь поглумились над припаркованным автомобилем не просто разбив в нем стекла, но и еще на крышу поставив голову коровы.

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