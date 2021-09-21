Разорванные сиденья и граффити. Состояние киевских маршруток показали одним кадром (фото)

Пассажиры вновь пожаловались на состояние маршруток

Плачевное состояние общественного транспорта заметили в столице / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня инспекторы КМДА начали проверки в столичных маршрутках и уже выявили кучу нарушений. Тем временем киевляне поделились с "Сегодня" фотографиями автобуса с ужасным салоном, который продолжает возить пассажиров.

Транспорт в таком состоянии ходит по маршруту №187.

Реклама

Маршрут №187 возит людей в ужасном салоне / Фото: Сегодня

"Киев, трэш-маршрутка. Впервые такое вижу", - пишут нам пассажиры.

В таком состоянии сиденья в салоне транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Салон транспорта исписан граффити, потерты все спинки, разорваны сидения.

Людям приходится сидеть на ободранных маршрутках / Фото: Сегодня

Как будут проверять столичные маршруты

Любого перевозчика инспекторы могут проверять 30 дней подряд. После предупреждения будет записываться акт и у перевозчика есть 14 дней на исправление.

Реклама

Проверка будет производиться на конечных маршрутах ("отстое"), что бы не задерживать людей.

При контроле будут проверять:

Температуру

Схему маршрута

Расписание

Страховку

Талон о прохождении техосмотра

А так же санитарное состояние и много чего другого.

Ранее мы писали, что в центре Киева ввели новые тарифы на парковку.

Также недавно кошмар устроили неизвестные на улице Каховской, 56. Здесь поглумились над припаркованным автомобилем не просто разбив в нем стекла, но и еще на крышу поставив голову коровы.