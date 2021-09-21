Разорванные сиденья и граффити. Состояние киевских маршруток показали одним кадром (фото)

Сегодня инспекторы КМДА начали проверки в столичных маршрутках и уже выявили кучу нарушений. Тем временем киевляне поделились с "Сегодня" фотографиями автобуса с ужасным салоном, который продолжает возить пассажиров.
Транспорт в таком состоянии ходит по маршруту №187.
"Киев, трэш-маршрутка. Впервые такое вижу", - пишут нам пассажиры.
Салон транспорта исписан граффити, потерты все спинки, разорваны сидения.
Как будут проверять столичные маршруты
Любого перевозчика инспекторы могут проверять 30 дней подряд. После предупреждения будет записываться акт и у перевозчика есть 14 дней на исправление.
Проверка будет производиться на конечных маршрутах ("отстое"), что бы не задерживать людей.
При контроле будут проверять:
- Температуру
- Схему маршрута
- Расписание
- Страховку
- Талон о прохождении техосмотра
А так же санитарное состояние и много чего другого.
Ранее мы писали, что в центре Киева ввели новые тарифы на парковку.
Также недавно кошмар устроили неизвестные на улице Каховской, 56. Здесь поглумились над припаркованным автомобилем не просто разбив в нем стекла, но и еще на крышу поставив голову коровы.