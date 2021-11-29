"Царські" місця: у київській маршрутці пасажирів возять на тумбочці (фото)

"Оригінальні" сидіння у маршрутках Києва. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві в одній із маршруток помітили замість сидіння тумбочку.Незважаючи на це, пасажири сідають на предмет меблів та їдуть.

Відповідний знімок опублікували у Telegram-каналі "Столиця".

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"Царське" місце?

На фото видно, що в одній із київських маршруток замість пасажирських сидінь встановили тумбочку. Де зникло нормальне сидіння – невідомо.

Незважаючи на це, пасажирів не бентежить це місце, і вони їдуть на ньому сидячи.

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Реакція киян

У Мережі посміялися з цього. Багато хто залишив жартівливі коментарі під публікацією.

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