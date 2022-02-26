Чаты в соцсетях Киевщины заполонили русские агенты – что делать

Киевляне борются с оккупантами в Сети / Фото: Коллаж: Сегодня
Форумы и группы в WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Киевщины массово заполонили одинаковые сообщения. Авторы сообщений активно расспрашивают о том, как добраться до Киева, кто может подвезти с маленьким ребенком в Киев, как добраться из Броваров в Борисполь. Это вражеские агенты.
Об этом сообщает сайт Украинская правда.
Как сообщают в пабликах, все авторы присоединились к группам только с 25 февраля и пишут в основном на русском.
Что делать, если вы увидели такого рода вопросы и убедились, что автор является новым участником форума:
1. Подавайте жалобу админу группы;
2. Заглавными буквами в комментариях пишите, что автор опроса – это враг, собирающий информацию.
Как Украина уничтожает оккупантов
Сегодня ночью шли ожесточенные бои в самой столице и в ближайших населенных пунктах. Так, бой за Васильков закончился победой ВСУ.
Более того, в районе Василькова сбили авиацию: ИЛ-76 с десантом, штурмовик и вертолеты. Всего уничтожено три вертолета оккупантов и три самолета.
В разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской, ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.
Огромные потери враг понес в Харькове и его округе – более ста единиц техники и сотни убитых оккупантов.