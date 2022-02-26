Чати у соцмережах Київщини заполонили російські агенти – що робити

Кияни борються з окупантами у Мережі / Фото: Колаж: Сьогодні
Форуми та гурти у WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масово заполонили однакові повідомлення. Автори повідомлень активно розпитують про те, як дістатися Києва, хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва, як дістатися з Броварів до Борисполя. Це ворожі агенти.
Про це повідомляє сайт Українська правда.
Як повідомляють у пабликах, всі автори приєдналися до груп лише з 25 лютого і пишуть здебільшого російською.
Що робити, якщо ви побачили такі питання і переконалися, що автор є новим учасником форуму:
1. Подавайте скаргу адміну групи;
2. Величезними літерами в коментарях пишіть, що автор опитування – це ворог, який збирає інформацію.
Як Україна знищує окупантів
Сьогодні вночі точилися запеклі бої у самій столиці та у найближчих населених пунктах. Так, бій за Васильків закінчився перемогою ЗСУ.
Більше того, в районі Василькова збили авіацію: ІЛ-76 з десантом, штурмовик та вертольоти. Усього знищено три вертольоти окупантів та три літаки.
У різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської, ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.
Великі втрати ворог зазнав у Харкові та його окрузі – більше ста одиниць техніки та сотні вбитих окупантів.