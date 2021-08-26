Чиновник Рады украл 900 тыс. грн при строительстве канализации в Барышевке

За хищение при строительстве канализации обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 26 августа, в суд направили обвинительный акт касательно экс-руководителя ГП "Государственный строительный комбинат Управления делами аппарата Верховной Рады Украины" за растрату имущества.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Директором государственного предприятия "Государственный строительный комбинат Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины" и директором одного из юридических лиц был заключен договор подряда относительно работ по строительству канализационных очистных сооружений в пгт Барышевка. Однако, при составлении и подписании актов приемки выполненных строительных работ подрядчик безосновательно внес стоимость работ, которые не были предусмотрены условиями договора подряда и проектно-сметной документацией", – говорится в сообщении.

Таким образом, стоимость завысили на 900 тыс. гривен, что подтверждается материалами следствия. Правоохранители провели следственные действия и направили в суд обвинительный акт.

Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Хищения в столице

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