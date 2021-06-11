Чиновникам – Pfizer, остальным – CoronaVac? Есть ли "перегиб" с вакцинацией в Киеве

В КГГА прокомментировали слухи о неравенстве в вакцинации и объяснили, как именно решают, кому и какой препарат колоть

Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети разгорелся скандал из-за вакцинации обычных украинцев и чиновников. Мол, власти отправляют киевлян стоять в огромных очередях за китайской вакциной CoronaVac. А тем временем более качественную вакцину Pfizer дают городским чиновниками и элите, причем уколы делают на дому.

Сайт "Сегодня" проверил, правда ли это.

В КГГА говорят: все строго по плану

Первый замглавы КГГА Николай Поворозник уверяет, что информация преувеличена. По его словам, Минздрав начал третий этап вакцинации и решил, что ее будут проводить вакциной Pfizer.

Согласно плану, в эту волну вакцинации входят:

госчиновники;

сотрудники органов местного самоуправления;

судьи;

другие категории граждан.

Так что, говорят в КГГА, власти идут строго согласно планам министерства.

"Изначально получили вакцину CoronaVac и ее использовали для вакцинации всех, кто записался в приложении "Дія". Затем получили 7 тысяч доз Pfizer и ею вакцинировали только персонал и подопечных столичных домов престарелых. Все идет четко по распоряжению министерства и никаких злоупотреблений тут быть не может", – заявил Поворозник.

Он добавляет, что любой город в Украине, хоть Киев, хоть Черкассы, или Ужгород – работают по одной схеме. Минздрав выдает вакцину и дорожную карту по ее использованию, а на местах все это четко выполняют. По-другому просто не может быть.

Так правда ли, что чиновников и обычных людей колют разными вакцинами?

Что же касается претензии о том, что госчиновников будет колоть вакциной Pfizer, то она и вовсе надуманная, сказал Поворозник.

"Вакцинация действительно запланирована на 14 июня, но пока Министерство охраны здоровья еще не передало вакцину для этой категории. Поэтому утверждать, что вакциной Pfizer уже вакцинируют госслужащих, по меньшей мере некорректно", – добавил он.

Напомним, во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, которые записались в очередь в приложении "Дія".

Кроме того, в Киеве открыли онлайн-регистрацию на прививку в МВЦ. Предварительная запись для жителей столицы доступна через сервис Helsi.

Также смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса: