ЧП на набережной в Киеве. Оранжевая жижа течет прямо в Днепр

В Днепр стекает жидкость оранжевого цвета. Фото: коллаж "Сегодня"

На набережной Днепра прохожие заметили слив воды в Днепр. Как пишут пользователи социальных сетей, между мостами Метро и Пешеходный в Днепр попадает жидкость оранжевого цвета. Людей это сильно встревожило. Очевидцы, которые сняли видео, обещали вызвать на место полицию.

На видео видно шлейф оранжевой жижи шириной около метра, которая течет прямо в Днепр.

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Что говорят экологи?

Эколог Александр Соколенко, которому мы показали видео, говорит, что жидкость оранжевого цвета больше похожа на глину, но на глаз это сложно определить.

"В этом месте на склонах Днепра проходят дренажные штольни и по ним может отводиться дождевая вода. Во время сильных ливней она может загрязняться глиной. Впрочем, все это нужно проверять. А именно – делать химический анализ воды", – рассказал сайту "Сегодня" эколог Александр Соколенко.

Что говорят коммунальные службы

В коммунальном предприятии "Плесо" говорят, что объект, где был замечен слив, не находится у них на балансе, но информацию на данный момент проверяют.

На место ЧП уже выехали представители предприятия, чтобы взять анализы воды.

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