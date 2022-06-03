Киев
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Власть

Передача костела Святого Николая верующим и его ремонт после пожара затормозились – что происходит

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 июня, 05:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
За 100 дней войны легендарное здание в Киеве превратилось в штаб по гуманитарной помощи
Служба в храме проходит несмотря на необходимый ремонт / Коллаж "Сегодня"
Служба в храме проходит несмотря на необходимый ремонт / Коллаж "Сегодня"

Жемчужина Киева – костел Святого Николая, который серьезно пострадал от пожара в прошлом году, до сих пор окончательно не передали религиозной общине.

Из-за чего возникли трудности и что сейчас происходит со зданием сайту "Сегодня" рассказал настоятель парафии Святого Николая в Киеве Павел Вышковский.

Реклама

Настоятель уточняет, что передача здания костела произошла пока только де-факто. Напомним, что основанием возвращения храма верующим стал ряд решений властных институций, закрепленных Меморандумом, заключенным между властью и религиозной общиной.

Костел – гуманитарный штаб

С самого начала войны в костеле Святого Николая оставались только верующие.

"Мы молились за нашу власть и армию, а также собирали и отправляли гуманитарную помощь. Так для нас прошли все 100 дней войны. В горячие точки страны из нашего костела отправлены тонны грузов. Мы собственноручно загрузили и передали более 300 тонн гуманитарной помощи. Получается, что 100 дней мы являемся владельцами костела Святого Николая", – рассказал сайту "Сегодня" настоятель парафии Павел Вышковский.

По его словам, 1 июня в костеле был большой праздник. На встрече присутствовали представители Совета Церквей, много священников и верующих. Был и министр культуры Украины, который снова обещал завершить передачу здания религиозной общине. Ждут документы от министерства Именно 1 июня государство должно было окончательно передать костел религиозной общине.

Реклама

"Мы верим, что несмотря на войну, ничто не помешает чиновникам завершить обещание данное президентом Украины и дооформить документы, которых пока недостает, чтобы костел был окончательно передан нам. Пока не хватает нескольких важных документов, которые должны подготовить и выдать в Министерстве культуры Украины. Мы их очень ждем", – добавляет Павел Вышковский.

Когда начнут возрождать костел

Как только будут получены недостающие документы, силами прихожан начнут работы по восстановлению пострадавшего от пожара костела.

"Без этих документов у нас связанны руки. Мы создали благотворительный фонд, а также опекунский совет по восстановлению костела. Получили первичную документацию здания. Это описание костела Святого Николая, которое датируется 1912 годом. Теперь есть точная информация, каким красивым был наш костел. Известно, какими были его витражи, внешний и внутренний вид, каким был его орган. Мы хотим, как можно быстрее все это восстановить. Как только министерство выдаст нам все документы, будет подписан охранный договор, и мы начинаем работы по спасению костела", – поясняет нам настоятель парафии Святого Николая.

Зиму не переживет?

Окончательные документы костелу должны были передать именно 1 июня.

Реклама

"Почему нам их еще не передали – этот вопрос к министру культуры. Мы ждем эти документы уже 31 год! Парафия маленькими шагами двигается к возрождению костела и его спасению. Но нужно помнить, что зима не за горами. И никто не может сказать – переживет ли пострадавшее от огня здание костела следующую зиму. Нам важно оперативно приступить к спасению этой жемчужины Киева", – говорит Павел Вышковский.

Судьба дома органной музыки

Пока неизвестно, где будет находиться Национальный дом органной и камерной музыки, с которым религиозная община занимала помещение костела еще со времен СССР. Как рассказали нам в костеле, сейчас сотрудники Дома органной музыки на гастролях в Европе.

Ранее шла речь о передаче этому творческому коллективу помещения столичного кинотеатра "Киев". В целом вопрос обеспечения их новым помещением зависит от КГГА и Минкультуры.

Вокруг костела

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:30 2 июня
1
Личный состав 30850
Личный состав
2
Самолеты 210
Самолеты
3
Вертолеты 175
Вертолеты
4
ББМ 3354
ББМ
5
Танки 1363
Танки
6
Артиллерия 661
Артиллерия
7
Средства ПВО 95
Средства ПВО
8
РСЗО 207
РСЗО
9
БПЛА 521
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2325
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Виртуоз-бомбардировщик… Капитан Сергей Пархоменко – военный летчик. На его счету – 38 боевых вылетов под огнем ПВО и истребителей РФ. Виртуозно уничтожил более 20 вражеских танков, свыше сотни единиц транспорта, более 20 цистерн с горючим… Погиб, выполняя боевое задание в районе Гуляйполя (Запорожская обл.). Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Лейтенант Любовь Плаксюк - первая в Украине женщина-командир артиллерийского подразделения (экс-преподаватель истории). Сражается в составе бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича. Решительна, бесстрашна и удивительно хладнокровна - идеальный артиллерист!
История уникальной артиллеристки
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30536.91

Bitcoin Cash (BCH)

189.87

Binance Coin (BNB)

308.42

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

22.51

Litecoin (LTC)

64.55

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.28

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять