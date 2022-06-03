Передача костела Святого Николая верующим и его ремонт после пожара затормозились – что происходит

За 100 дней войны легендарное здание в Киеве превратилось в штаб по гуманитарной помощи

Служба в храме проходит несмотря на необходимый ремонт / Коллаж "Сегодня"

Жемчужина Киева – костел Святого Николая, который серьезно пострадал от пожара в прошлом году, до сих пор окончательно не передали религиозной общине.

Из-за чего возникли трудности и что сейчас происходит со зданием сайту "Сегодня" рассказал настоятель парафии Святого Николая в Киеве Павел Вышковский.

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Настоятель уточняет, что передача здания костела произошла пока только де-факто. Напомним, что основанием возвращения храма верующим стал ряд решений властных институций, закрепленных Меморандумом, заключенным между властью и религиозной общиной.

Костел – гуманитарный штаб

С самого начала войны в костеле Святого Николая оставались только верующие.

"Мы молились за нашу власть и армию, а также собирали и отправляли гуманитарную помощь. Так для нас прошли все 100 дней войны. В горячие точки страны из нашего костела отправлены тонны грузов. Мы собственноручно загрузили и передали более 300 тонн гуманитарной помощи. Получается, что 100 дней мы являемся владельцами костела Святого Николая", – рассказал сайту "Сегодня" настоятель парафии Павел Вышковский.

По его словам, 1 июня в костеле был большой праздник. На встрече присутствовали представители Совета Церквей, много священников и верующих. Был и министр культуры Украины, который снова обещал завершить передачу здания религиозной общине. Ждут документы от министерства Именно 1 июня государство должно было окончательно передать костел религиозной общине.

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"Мы верим, что несмотря на войну, ничто не помешает чиновникам завершить обещание данное президентом Украины и дооформить документы, которых пока недостает, чтобы костел был окончательно передан нам. Пока не хватает нескольких важных документов, которые должны подготовить и выдать в Министерстве культуры Украины. Мы их очень ждем", – добавляет Павел Вышковский.

Когда начнут возрождать костел

Как только будут получены недостающие документы, силами прихожан начнут работы по восстановлению пострадавшего от пожара костела.

"Без этих документов у нас связанны руки. Мы создали благотворительный фонд, а также опекунский совет по восстановлению костела. Получили первичную документацию здания. Это описание костела Святого Николая, которое датируется 1912 годом. Теперь есть точная информация, каким красивым был наш костел. Известно, какими были его витражи, внешний и внутренний вид, каким был его орган. Мы хотим, как можно быстрее все это восстановить. Как только министерство выдаст нам все документы, будет подписан охранный договор, и мы начинаем работы по спасению костела", – поясняет нам настоятель парафии Святого Николая.

Зиму не переживет?

Окончательные документы костелу должны были передать именно 1 июня.

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"Почему нам их еще не передали – этот вопрос к министру культуры. Мы ждем эти документы уже 31 год! Парафия маленькими шагами двигается к возрождению костела и его спасению. Но нужно помнить, что зима не за горами. И никто не может сказать – переживет ли пострадавшее от огня здание костела следующую зиму. Нам важно оперативно приступить к спасению этой жемчужины Киева", – говорит Павел Вышковский.

Судьба дома органной музыки

Пока неизвестно, где будет находиться Национальный дом органной и камерной музыки, с которым религиозная община занимала помещение костела еще со времен СССР. Как рассказали нам в костеле, сейчас сотрудники Дома органной музыки на гастролях в Европе.

Ранее шла речь о передаче этому творческому коллективу помещения столичного кинотеатра "Киев". В целом вопрос обеспечения их новым помещением зависит от КГГА и Минкультуры.

Вокруг костела