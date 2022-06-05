НП на набережній у Києві. Помаранчева жижа тече прямо в Дніпро

У Дніпро стікає рідина помаранчевого кольору. Фото: колаж "Сьогодні"

На набережній Дніпра перехожі помітили злив води у Дніпро. Як пишуть користувачі соціальних мереж, між мостами Метро та Пішохідний до Дніпра потрапляє рідина помаранчевого кольору. Людей це дуже стривожило. Очевидці, які зняли відео, обіцяли викликати на місце поліцію.

На відео видно шлейф помаранчевої жижі завширшки близько метра, яка тече прямо у Дніпро.

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Що кажуть екологи?

Еколог Олександр Соколенко, якому ми показали відео, каже, що рідина помаранчевого кольору більше схожа на глину, але на око це складно визначити.

"У цьому місці на схилах Дніпра проходять дренажні штольні й ними може відводитися дощова вода. Під час сильних злив вона може забруднюватись глиною. Втім, усе це потрібно перевіряти. А саме – робити хімічний аналіз води", – розповів сайту "Сьогодні" еколог Олександр Соколенко.

Що кажуть комунальні служби

У комунальному підприємстві "Плесо" кажуть, що об'єкт, де було помічено злив, не перебуває у них на балансі, але інформацію на цей момент перевіряють.

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На місце НП уже виїхали представники підприємства, щоби взяти аналізи води.

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