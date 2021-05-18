ЧП после дождя в Киеве: на Подоле Mercedes ушел под асфальт (фото)

Cпециалисты будут выяснять причину провала и извлекать из ловушки авто

Фото: Киев Автомобильный/Telegram

В Киеве на Подоле после сильного дождя произошло ЧП на улице Ильинская, 8. Здесь "разошелся" асфальт и в яму почти провалился Мерседес.

Фото опубликовал Киев Автомобильный в Telegram.

По информации, для оказания помощи на место выехала бригада Подольского ДЭУ.

"Надеемся, преисподняя не поглотит полностью немецкий автомобиль", - пишут в Сети.

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В "Киевавтодоре" рассказали "Сегодня", что специалисты будут выяснять причину провала и извлекать из ловушки авто.

Дорожники отмечают, что рядом с этим местом проводил работы "Киевводоканал", а ливень ускорил проседание асфальта.

Ранее мы писали, что в Киеве обнаружили на асфальте яму в форме сердца. Выбоина появилась в Деснянском районе столицы.

Напомним, ранее в Киеве из-за прорыва трубы образовался провал под асфальтом, в который провалилось колесо грузовика. В результате ликвидировать аварию спасатели не могли до тех пор, пока с трассы не убрали машину.